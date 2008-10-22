Матч «Шахтер»-«Спортинг» пройдет при 700-х милиционерах

Сегодня, 22 октября, в Донецке на матче Лиги Чемпионов между Шахтером и португальским Спортингом охранять правопорядок будут 700 сотрудников милиции. В числе милиционеров будет 160 спецназовцев, передает uaSport. Кроме того, на матче будут задействованы 307 стюардов, отвечающих за безопасность на стадионе в своем конкретном секторе. Поединок третьего тура группового раунда Лиги Чемпионов, в котором донецкий Шахтер принимает лиссабонский Спортинг, рассудит бригада арбитров во главе с немцем Хербертом Фанделем. Поединок третьего тура группового турнира Лиги Чемпионов Шахтер - Спортинг состоится в среду, 22 октября, в Донецке на РСК Олимпийский. Начало матча - 21:45.