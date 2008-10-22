Формула-1. Райкконен: Помогу Массе, чем смогу

Чемпион мира 2007 года Кими Райкконен сообщил, что готов снова, как и в прошедшие выходные на Гран-при Китая, помочь своему напарнику по «Феррари» Фелипе Массе, если его помощь понадобится для того, чтобы тот выиграл титул на этапе в Бразилии. «В Китае, поскольку мы не боролись за победу, я занял наилучшую возможную позицию. Поскольку я больше не борюсь за титул, мне все равно, финиширую я вторым или третьим, если только количество набранных «Феррари» очков не меняется. Команда борется за оба титула, и я буду рад помочь, чем смогу, Фелипе, чтобы он выиграл чемпионат, а команда снова одержала победу в Кубке конструкторов, как год назад», – цитирует Райкконена СПОРТ СЕГОДНЯ со ссылкой на сайт канала ITV.