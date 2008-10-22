Шахматы. Украинцы выигрывают четвертый из пяти матчей в Лиге чемпионов

В греческом городе Калитея продолжается Кубок Европы среди шахматных клубов. После 5-ти туров «PVK Kiev Chess» набрал 9 очков и занимает второе место. В 5-м туре «PVK Kiev Chess» разгромил словенский клуб «Птуй» - 5:1. В столичной команде победы праздновали Захар Ефименко, Евгений Мирошниченко, Владимир Баклан (все – Украина) и Александр Белявский (Словения). Вничью завершили свои партии Сергей Карякин и Александр Арещенко (оба – Украина). Это уже четвертая крупная победа «PVK Kiev Chess». Лишь во 2-м туре украинцы не смогли выиграть, подписав мировую с израильским клубом «Ашдод» - 3:3. В 6-м туре «PVK Kiev Chess» будет встречаться с лидером соревнований – немецким «Баден-Баденом», выигравшим все пять предыдущих поединков. За нашу команду будут играть Карякин, Яковенко, Ефименко, Онищук, Мирошниченко и Белявский. Павел Куфтырев, президент «PVK Kiev Chess»: - На таких турнирах как Кубок Европы, где много сильных и ровных команд, судьба медалей, как правило, решается в последних двух турах. Поэтому для всех лидеров, в том числе для «PVK Kiev Chess», наступил момент истины. Наш очередной соперник – пока не терявший очки «Баден-Баден» – давно известен в Европе. Возглавляет немцев четырехкратный олимпийский чемпион россиянин Петр Свидлер. Опытнейшие игроки и на других досках… Но мы настроены дать решительный бой! Зачем ехать «на Европу», если не ставить перед собой высокие цели? Владимир Баклан, капитан «PVK Kiev Chess»: - Матч 5-го тура с «Птуем» складывался для нас непросто. На первой доске известный теоретик Душко Павасович применил новинку против Сергея Карякина. На первый взгляд казалось, что черные не должны продержаться даже 20 ходов, но, потратив много времени, Сергей нашел сильную жертву качества, и централизованный конь на d4 обеспечил приемлемый результат – ничья. На второй доске Захар Ефименко ушел в «свои» испанские позиции с закрытым центром. Однако черные нашли возможность вскрыть центр – и позиция «закрутилась». Партия получилась очень интересной, и Захар заслуженно победил, лучше соперника разобравшись в осложнениях. На третьей доске Александру Арещенко противостоял наш соотечественник – львовский гроссмейстер Андрей Максименко. Был разыгран популярный вариант анти-Грюнфельд. Белые ничего не получили, но и черным играть на победу было довольно рискованно. Ничья. На четвертой доске Евгений Мирошниченко поймал на вариант своего соперника и, казалось, что скоро добьется победы, тем более что соперник истратил почти все время… Но неожиданная идея и зевок активного хода могли перевернуть оценку позиции в пользу черных. Однако соперник прошел мимо активной идеи и был пойман в «ловушку» - вскоре он остался без фигуры и остановил часы. На пятой доске я разыграл известный вариант новоиндийской защиты. Небольшие помарки, допущенные белыми, позволили мне получить защищенную проходную в центре, и ладейный эндшпиль оказался выигранным – хотя и не без проблем. На шестой доске Александр Белявский методично зажимал своего соперника и атакой на короля «добил» его. Учебный пример от классика! Матчи «PVK Kiev Chess» 1 тур. «Эспоо» (Финляндия) - 6:0 2 тур. «Ашдод» (Израиль) - 3:3 3 тур. «Хохенемс» (Австрия) – 5,5:0,5 4 тур. «Беер Шева» (Израиль) - 4,5:1,5 5 тур. «Птуй» (Словения) - 5:1