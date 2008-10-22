Брандао: Не имеем права огорчать болельщиков дважды подряд

Бразильский нападающий «Шахтера» Брандао очень хочет ознаменовать свой седьмой сезон в донецком клубе выходом в плей-офф Лиги чемпионов. И домашняя победа над лиссабонским «Спортингом» стала бы серьезным шагом в этом направлении. «Предстоящая игра, по большому счету, является решающей для нас. Мы ни в коем случае не должны терять очки со «Спортингом», ведь, скорее всего, именно между нашими клубами развернется борьба выход в плей-офф», – приводит слова Брандао официальный сайт УЕФА. – Обязывает и то, что мы играем при своих зрителях и не имеем права огорчать их второй раз подряд. Уверен, что поддержка трибун станет для нас отличным дополнительным стимулом и подспорьем. Мы много работали над ошибками и постараемся их больше не допускать. В предыдущих поединках мы слишком часто пропускали на последних минутах, но отныне, надеюсь, команда готова действовать с максимальной концентрацией до финального свистка. Мы знаем, что в составе «Спортинга» хватает великолепных исполнителей, способных самостоятельно решить исход встречи. Сделаем все, чтобы не позволить им проявить лучшие качества, а сами постараемся продемонстрировать свой лучший футбол».