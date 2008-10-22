Акции известного футбольного клуба скупили монахини

Девятнадцать монахинь бенедиктинского монастыря из хорватского города Задар приобрели значительный пакет акций популярного футбольного клуба "Хайдук" из Сплита, практически не имея понятия о футболе. Об этом сообщает «РИА«Новости» со ссылкой на загребскую газету "Вечерний лист". Служительницы культа купили в общей сложности 50 акций "Хайдука" на сумму около 3,5 тысяч евро. Тем самым обитель вошла в первую двадцатку крупнейших держателей ценных бумаг клуба, который всего несколько дней назад приобрел статус акционерного общества. "Это действительно так. Мать-настоятельница сказала нам, что мы владельцы акций "Хайдука", но я об этом почти ничего не знаю. Вы можете связаться с ней по телефону или поговорить с нашим адвокатом", - сказала журналистам монахиня Ансельма. Настоятельницы во время визита представителей СМИ в монастыре не оказалось. Журналисты попытались узнать, чем вызван интерес монахинь к футбольному клубу из города, находящегося приблизительно в 150 километрах от Задара. "Знаю, что в Задаре есть футбольный клуб, но он не столь силен, как баскетбольный. Нас здесь 19 человек и нет ни одной уроженки Сплита. Тем не менее, нам всегда приятнее, если побеждает команда из Далмации, а не из Загреба. Но больше всего мы болеем и молимся за сборную Хорватии", - сообщила Ансельма. Вместе с тем, она призналась, что бенедиктинки почти ничего не знают о футболе. Журналисты попросили монахиню облачиться в форменную футболку "Хайдука", которую предусмотрительно привезли с собой, и сфотографироваться в таком виде. Ансельма с улыбкой на лице от предложения вежливо отказалась. Бенедиктинцы - старейший западноевропейский католический монашеский орден, основанный в шестом веке Бенедиктом Нурсийским в Италии.