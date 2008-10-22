Формула-1. Финны будут изучать историю Райкконена

В Финляндии сегодня вышла новая биография о Кими Райкконене. Книга, которая называется "Iceman — история Кими Райкконена", рассказывает о том, каков финн вне трассы. Чтобы узнать больше подробностей личной жизни Райкконена, автор книги Петри Невалайнен брал интервью у окружения Кими, его друзей и знакомых. Опрошены были многие, начиная с механика времён картинга Калло Йокинена и заканчивая руководителем команды "Феррари" 2007 года Жаном Тодтом. При этом сам Кими не принимал никакого участия в подготовке биографии. Ожидается, что в ноябре книга выйдет в англоязычном варианте.