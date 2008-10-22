Ющенко отобрал стипендию у спортсменки

Президент Украины Виктор Ющенко лишил стипендии Президента для выдающихся спортсменов и тренеров по параолимпийским и дефлимпийским видам спорта спортсменку в женском пауэрлифтинге Людмилу Османову. Об этом говорится в распоряжении Президента №304 от 21 октября. Во время параолимпийских игр в Пекине (Китай) Османова была уличена в применении запрещенных препаратов. Проба была взята вне соревновательного периода. Международный параолимпийский комитет отстранил спортсменку от участия в олимпиаде и дисквалифицировал ее на 2 года, сообщают Українські новини. Напомним, Виктор Ющенко назначил Османовой стипендию распоряжением Президента №247 от 1 ноября 2007 года. В то же время Президент Виктор Ющенко назначил стипендии Президента для выдающихся спортсменов и тренеров по параолимпийским и дефлимпийским видам спорта 52 спортсменам, завоевавшим медали на Параолимпийских играх в Китае и их тренерам. Об этом сказано в указе №302 от 22 октября. Стипендии в размере от 9 до 12 тыс. гривен назначены 52 спортсменам, а стипендии в размере от 5 до 12 тыс. гривен - 34 тренерам параолимпийцев.