Лига чемпионов. «Шахтер» проиграл «Спортингу» дома

Состоялся матч Лиги чемпионов между командами «Шахтера» и «Спортинга». Команда из Донецка проиграла. Результаты игры: «Шахтер» – «Спортинг» – 0:1 «Шахтер»: Пятов, Хюбшман (Гай, 83), Кучер, Рац, Чигринский, Дуляй, Фернандиньо, Жадсон (Виллиан, 72), Срна, Брандао, Морено (Гладкий, 72). «Спортинг»: Руй Патрисиу, Полга, Тонел, Абель, Измайлов (Грими, 74), Мигель Велозо, Рошембак, Жоао Моутиньо, Романьоли (Перейринья, 68), Дерлей (Поштига, 88), Лиедсон. Гол: Лиедсон (76). Предупреждения: Срна (82) – Руй Патрисиу (85).