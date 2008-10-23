Лига чемпионов. Результаты всех матчей

Группа А Бордо Франция – ЧФР Румыния – 1:0 (0:0) Гол: 1:0 – Каду (54, автогол). БОРДО: Раме, Шальме, Планюс, Диавара, Жюрьетти, Фернандо, Диарра, Обертан (Гуффран, 61), Гуркюфф, Бельон (Вендел, 61), Шамах. ЧФР: Стэнчою, Тони, Каду, де Соуза, Перейра, Пералта, Мурешан, Дубарбьер (Диди, 75), Трикэ, Кулио, И.Коне (Э.Коне, 86). Челси Англия – Рома Италия – 1:0 (0:0) Гол: 1:0 – Терри (77). ЧЕЛСИ: Чех, Босингва, Карвалью, Терри, Бридж, Оби Микел, Калу (Ди Санто, 77), Деку, Лэмпард, Малуда (Беллетти, 46), Анелька (Феррейра, 90+3). РОМА: Дони, Сисиньо, Мексес, Пануччи, Риисе (Тонетто, 82), Де Росси, Таддеи (Менез, 81), Бриги, Аквилани (Перротта, 61), Вучинич, Тотти. Группа B Интер Италия – Анортосис Кипр – 1:0 (1:0) Гол: 1:0 – Адриано (44). ИНТЕР: Тольдо, Майкон, Кордоба, Киву, Х.Дзанетти, Станкович, Камбьяссо (Бурдиссо, 83), Мунтари, Мансини (Куарежма, 63), Ибрагимович, Адриано (Крус, 83). АНОРТОСИС: Бекай, Оцокольич, Кацавакис, Константину, Лейвакабесси, Добрашинович (Фрусос, 89), Деллас, Бардон (Цитаишвили, 75), Лабан, Савио, Сосин (Тахер, 46). Панатинаикос Греция – Вердер Германия – 2:2 (1:1) Голы: 0:1 – Мертезакер (29), 1:1 – Мантциос (36), 2:1 – Мантциос (68), 2:2 – Угу Алмейда (83). ПАНАТИНАИКОС: Цорвас, Нильссон, Винтра, Сарриехи, Спиропулос (Иваншиц, 46), Симао Жуниор, Жилберто, Габриэль, Салпингидис, Карагунис (Клейтон, 71), Мантциос (Рукавина, 82). ВЕРДЕР: Фандер, Предль, Мертезакер, Налдо, Пасанен (Бениш, 80), Фрингс, Бауманн, Озил, Угу Алмейда (Саного, 90+4), Диего, Писарро (Розенберг, 27). Группа C Шахтер Украина – Спортинг Португалия – 0:1 (0:0) Гол: 0:1 – Лиедсон (76). ШАХТЕР: Пятов, Срна, Кучер, Чигринский, Рац, Дуляй, Гюбшман (Гай, 83), Жадсон (Виллиан, 72), Фернандиньо, Морено (Гладкий, 72), Брандао. СПОРТИНГ: Руй Патришиу, Абел, Тонел, Полга, Мигел Велозу, Моутинью, Рошембак, Измайлов (Грими, 74), Романьоли (Перейринья, 68), Лиедсон, Дерлей (Поштига, 88). Базель Швейцария – Барселона Испания – 0:5 (0:3) Голы: 0:1 – Месси (4), 0:2 – Бускетс (15), 0:3 – Кркич (22), 0:4 – Кркич (46), 0:5 – Хави (48). БАЗЕЛЬ: Костанцо, Занни, Абрахам, Марке, Сафари, Эдуардо Рубио (Штокер, 46), Эргич, Хуггель, Чипперфильд (Гьясула, 55), Дердийок, Штреллер (Эдуардо, 71). БАРСЕЛОНА: Вальдес, Даниэл Алвес, Пуйоль, Маркес (Касерес, 53), Силвиньо, Хави (Анри, 57), Яя Туре (Санчес Мата, 67), Бускетс, Месси, А.Глеб, Кркич. Группа D Атлетико Испания – Ливерпуль Англия – 1:1 (0:1) Голы: 0:1 – Кин (14), 1:1 – Симау (83). АТЛЕТИКО: Франко, Сейтаридис, Переа, Домингес, Антонио Лопес, Камачо (Рауль Гарсия, 72), Манише, Луис Гарсия (Агуэро, 46), Симау, Форлан, Синама-Понголь (Мигель, 75). ЛИВЕРПУЛЬ: Рейна, Арбелоа, Каррагер, Аггер, Доссена, Маскерано, Хаби Алонсо (Лукас Лейва, 75), Бенаюн, Джеррард (Бабел, 61), Риера, Кин (Кюйт, 53). ПСВ Голландия – Марсель Франция – 2:0 (0:0) Голы: 1:0 – Куверманс (71), 2:0 – Куверманс (85). ПСВ: Исакссон, Сальсидо, Марселлис, Родригес, Бреше, Мендес, Вуйтенс (Джуджак, 78), Симонс, Баккал (Кулина, 76), Куверманс, Афеллай (Аддо, 89). МАРСЕЛЬ: Манданда, Боннар, Зюбар, Хилтон, Тайво, Шейру (Зенден, 82), Сана, Бен-Арфа (Вальбуэна, 73), Зиани (Каборе, 62), Коне, Ньянг. Группа E Манчестер Юнайтед Англия – Селтик Шотландия – 3:0 (1:0) Голы: 1:0 – Бербатов (30), 2:0 – Бербатов (51), 3:0 – Руни (76). МЮ: ван дер Сар, Г.Невилл (У.Браун, 60), Эванс, Видич, О'Ши, К.Роналду (Пак Чжи Сун, 82), Флетчер, Андерсон, Нани, Бербатов (Тевес, 60), Руни. СЕЛТИК: Боруц, Уилсон, Ловенс, Макманус, Нейлор, Накамура (Хартли, 62), С.Браун, Колдуэлл, Робсон (Мэлоуни, 62), Макгиди, Макдональд (Шеридан, 77). Вильярреал Испания – Ольборг Дания – 6:3 (2:2) Голы: 0:1 – Сагановски (19), 1:1 – Росси (28), 2:1 – Капдевила (33), 2:2 – Эневолдсен (36), 3:2 - Льоренте (67), 4:2 – Льоренте (70), 4:3 – Юханссон (77), 5:3 – Пирес (79), 6:3 – Льоренте (84). ВИЛЬЯРРЕАЛ: Диего Лопес, Анхель Лопес, Гонсало, Фуэнтес, Капдевила, М.Фернандес (Пирес, 64), Сенна, Эдмилсон (Бруно, 64), Санти Касорла, Росси, Франко (Льоренте, 46). ОЛЬБОРГ: Заза, Богелунд, Олферс, Якобсен, М.Педерсен, Аугустинуссен, Курт, А.Юханссон, Эневолдсен, Дью, Сагановски. Группа F Бавария Германия – Фиорентина Италия – 3:0 (2:0) Голы: 1:0 – Клозе (4), 2:0 - Швайнштайгер (25), 3:0 – Зе Роберто (90). БАВАРИЯ: Рензинг, Оддо, Лусио, Демичелис, Лам (Лелль, 46), Швайнштайгер (Боровски, 65), ван Боммел, Зе Роберто, Рибери, Тони (Подольски, 57), Клозе. ФИОРЕНТИНА: Фрей, Дзаури, Гамберини, Дайнелли, Варгас (Гобби, 74), Кузманович, Фелипе Мело, Монтоливо, Сантана (Йоветич, 64), Джилардино, Муту. Стяуа Румыния – Лион Франция – 3:5 (3:2) Голы: 1:0 – Артуро (8), 2:0 – Д.Гоян (11), 2:1 – Кейта (23), 2:2 – Бензема (33), 3:2 – Петре (45), 3:3 - Фред (69), 3:4 – Бензема (71), 3:5 - Фред (90+2). СТЯУА: Сапата, Огэрару, Рэдой, Д.Гоян, Марин, Петре (Гионя, 57), Ловин (Капетанос, 81), Николицэ, Семеду (Вега, 65), Морено, Артуро. ЛИОН: Льорис, Ревейер, Крис, Бумсонг, Гроссо, Макун, Тулалан, Жуниньо (Чельстрем, 87), Кейта (Фреду, 67), Бензема (Мунье, 81), Эдерсон. Группа G Фенербахче Турция – Арсенал Англия – 2:5 (1:3) Голd: 0:1 – Адебайор (10), 0:2 – Уолкотт (11), 1:2 – Сильвестр (19, автогол), 1:3 – Диаби (22), 1:4 – Сонг (49), 2:4 – Гуиса (78), 2:5 – Рэмзи (90+4). ФЕНЕРБАХЧЕ: Демирел, Г.Генюл (Йилмаз, 79), Эду, Лугано, Роберто Карлос, Мальдонадо (Бильгин, 52), Алекс, С.Шахин, У.Борал, С.Шентюрк, Гуиса. АРСЕНАЛ: Альмуния, Эбуэ, Сонг, Сильвестр, Клиши, Уолкотт (Джуру, 84), Фабрегас, Диаби (Рэмзи, 73), Денилсон, Насри, Адебайор (Вела, 86). Порту Португалия – Динамо Киев Украина – 0:1 (0:1) Гол: 0:1 – Алиев (27). ПОРТУ: Нуну, Сапунару, Роланду, Б.Алвеш, Лино, Фернандо (Халк, 46), Лучо, Мейрелеш, Мариано (Коста, 68), Родригес (Сектиуи, 62), Лисандро. ДИНАМО: Богуш, Бетао, Диакате, Михалик, Несмачный, Гиоане (Р.Еременко, 60), Эль-Каддури, Вукоевич, Алиев, Нинкович (Асатиани, 83), Бангура (Милевский, 46).