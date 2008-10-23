Приговоренный к смерти вице-мэр Пекина подал апелляцию

Бывший вице-мэр Пекина, приговоренный к смерти за взятки, подал апелляцию против этого приговора. Приговор 59-летнему Лю Чжихуа был вынесен судом северной провинции Хэбей в прошлые выходные. Ему вменяется в вину получение взяток в размере около 7 млн юаней ($1,02 млн). Лю использовал свое служебное положение в том числе и при подготовке Пекина к проведению летних олимпийских игр 2008 года. В Китае смертный приговор часто заменяется пожизненным заключением при условии хорошего поведения в тюрьме в течение двух лет, отмечает «Газета.Ru».