Воробьев: Календарь составляли дилетанты

Главный тренер тольяттинской «Лады» Петр Воробьев после поражения в домашнем матче с ярославским «Локомотивом» (2:3) подверг критике составителей календаря, передает «Советский спорт». «У нас был первый такой напряженный отрезок, когда в течение 6 дней мы сыграли 4 матча. Даже при том, что соперник отдал нам инициативу и играл «вторым номером», мы создали немало моментов. Но у ребят иногда не было сил просто добросить шайбу до ворот. Я редко сетую на невезение, но сегодня и нам не повезло, как в эпизоде с третьим голом гостей: Кетов бросил выше ворот, пошла контратака 3 в 2 и, нужно отдать должное мастерству «Локомотива», разыграли шайбу они просто здорово – забивали уже в пустые ворота». «Мастерства больше у ярославцев - уровень серебряного призера виден сразу. Ребята бились, упрекнуть мне их не в чем. Отмечу Василия Кошечкина – несмотря на то что он болеет, я попросил его выйти на лед, поскольку то, что было в прошлом матче, когда мы отдали игру, имея подавляющее преимущество, не лезет ни в какие рамки. И Василий отыграл очень хорошо», – отметил Воробьев своего голкипера. «Мы не готовы к такому режиму игры. У нас нет людских ресурсов, резерва. Отсюда такая игра, плохая реализация моментов. До этого отдыхали 5 дней, после этой игры – 4 дня на отдых. Для чего такие перерывы? Складывается впечатление, что календарь составляли дилетанты: подумали и решили: «А, пусть будет как в НХЛ! Что будет – то будет». Такой деревенский подход никому не на руку. Посмотрите, с ног валились не только наши игроки, хоккеисты «Локомотива» тоже падали от усталости. Нужно думать о людях. Раньше перед началом сезона нам рассылали варианты календаря, советовались с клубами, сейчас ничего этого нет», – добавил наставник волжан.