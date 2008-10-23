Шуплер: Благодарен ребятам

Главный тренер рижского «Динамо» Юлиус Шуплер после гостевой победы над омским «Авангардом» (3:2) выразил благодарность своим подопечным. «От имени клуба и всех игроков, руководства команды хотел бы выразить соболезнования семье Алексея Черепанова, команде «Авангард», отмечает «Советский спорт». Мы прекрасно понимаем, что это касается нас всех. Мы тоже оказались в такой ситуации несколько лет назад, когда трагедия произошла с Сергеем Жолтоком. Что касается матча, то очень признателен ребятам, что они отдались игре полностью. Хорошо действовали в атаке и выстояли в меньшинстве против классного соперника», - сказал наставник рижан.