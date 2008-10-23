Беннето вышел в четвертьфинал на домашнем турнире

На турнире WTA в Лионе первым четвертьфиналистом стал хозяин кортов Жюльен Беннето, который в двух сетах с одинаковым счетом 6:2 победил испанца Томми Робредо. Следующим соперником Беннето может стать его соотечественник Ришар Гаске в случае победы над Стивом Дарсисом из Бельгии, передает «Советский спорт». Мужской турнир Grand Prix de Tennis de Lyon Призовой фонд 713 000 евро Закрытые корты, хард Одиночный разряд 1/16 финала Кристоф Рохус (Бельгия, Q) – Жиль Мюллер (Люксембург) – 6:2, 6:4 Робин Содерлинг (Швеция, 7) – Тьерри Асьон (Франция, Q) – 6:4, 6:1 Поль-Анри Матье (Франция, 8) – Гильермо Каньяс (Аргентина) – 6:3, 6:4 1/8 финала Жюльен Беннето (Франция) – Томми Робредо (Испания, 5) – 6:2, 6:2 Парный разряд 1/8 финала Йонас Бьоркман/Кевин Улльетт (Швеция/Зимбабве, 1) – Крис Хаггард/Сэм Куэрри (ЮАР/США) – 4:6, 6:4, 10:6 ¼ финала Тьерри Асьон/Марк Жикель (Франция) – Роберт Линдстедт/Джейми Маррэй (Швеция/Великобритания) – 7:6 (9:7), 6:3