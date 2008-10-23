Спаллетти: В Риме должны выиграть

Главный тренер "Ромы" Лучано Спаллетти после матча с "Челси" (0:1) в Лиге чемпионов сказал, что постарается извлечь из поражения позитивные моменты. "Наши шансы остаются примерно равными, правда, "Челси" немного вырвался вперед. Но все равно "аристократы" еще не вышли из группы. Мы продемонстрировали отличный боевой дух. Порой полузащита лондонцев нас переигрывала, но сегодня мы задали тон на следующие несколько недель. Что касается пропущенного мяча, то Джон Терри великолепен в подобных ситуациях. Единственный реальный шанс забить у "Челси" был после розыгрыша "стандарта". Нам следует признать поражение и продолжить идти по выбранному пути", - приводит слова итальянского специалиста «Спорт Экспресс». "Не вижу причин, почему мы не можем добиться положительного результата в ответном поединке в Риме. Тем более, что в наш состав вернется целый ряд футболистов после травм. Я рад, что Франческо Тотти сегодня провел на поле все 90 минут. В конце он немного устал, но я считаю, что он отыграл здорово. Альберто Аквилани почувствовал боль в области бедра и потому был заменен. Теперь ему предстоит пройти медобследование", - добавил Спаллетти.