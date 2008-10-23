Измайлов: «Шахтер» может играть сильнее

Несмотря на гостевую победу над "Шахтером" в Лиге чемпионов (1:0), игроки лиссабонского "Спортинга" после матча были весьма сдержанны в своих эмоциях и общались с журналистами уравновешенно, сообщает «Спорт Экспресс». Российский полузащитник "Спортинга" Марат Измайлов остался доволен итоговым результатом. - Вы сами все видели. Самое главное, что нам удалось выиграть у "Шахтера". Я доволен результатом, а вот игрой - не очень, - сказал Измайлов после поединка. - Вы ожидали, что сегодня выиграете? - Мы на это надеялись. - Понравилась игра соперника? - Считаю, что "Шахтер" может играть сильнее. И "Спортинг", кстати, тоже. - Можно ли уже сейчас говорить, что "Спортинг" вышел в 1/8 финала Лиги чемпионов? - Нет, у нас впереди еще три важнейших игры. Пока ничего не ясно.