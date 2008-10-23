Луческу: « Спортинг» использовал свой единственный шанс

Главный тренер "Шахтера" Мирча Луческу назвал результат вчерашнего матча Лиги чемпионов против "Спортинга" (0:1) несправедливым. Наставник украинского клуба сказал, что их соперник забил гол в первом же голевом моменте матча, сообщает «Спорт Экспресс». - Считаю, что результат матча несправедлив, ведь до гола соперники не создали ни одного момента у наших ворот. Думаю, как минимум, ничью мы заслужили. Но, как обычно, наши оппоненты использовали свой единственный шанс после розыгрыша стандартного положения. Что ж, теперь не остается ничего кроме как побеждать в Лиссабоне. Не вижу в этом ничего неосуществимого, поскольку наш соперник не показал себя лучшей командой, чем мы, - заявил специалист. - Меня удивил тот факт, что мы проиграли большинство единоборств в центре поля. Кроме того, не думал, что наши центральные защитники - между прочим, игроки национальной сборной Украины - будут так нервничать. Они увлекались длинными передачами, а это совершенно не свойственно нашему стилю. Не лучшим образом проявили себя Жадсон и Фернандинью, от которых во многом зависит наша игра в атаке. Разочаровали и Виллиан с Гладким, особенно последний. Они считаются большими талантами, но им еще много надо работать, брать пример с тех же Лиедсона и Дерлея, которые прессинговали нашу защиту постоянно.