Бенитес: Надо было просто забить второй гол

Главный тренер "Ливерпуля" Рафаэль Бенитес, чьи подопечные вчера так и не смогли обыграть мадридский "Атлетико", на послематчевой пресс-конференции сказал, что, хоть и расстроен итоговым результатом, считает ничью положительным исходом. - Контролировали игру в первом тайме и части второго. Я расстроен, потому что мы могли в этом матче снять все вопросы по выходу из группы. Хорошо действовали и держали ход встречи под контролем до последней трети игрового времени. Затем мы стали чересчур мельчить, а надо было просто забивать второй гол, чтобы соперник более не мог играть на контратаках, - приводит слова испанского специалиста «Спорт Экспресс». - У нас было множество моментов в штрафной и рядом с ней, надо было более рачительно к ним относиться. Все-таки ничья - это положительный результат, ведь мы добыли еще одно очко. Да и положение у нас неплохое. Но когда пропускаешь на 83-й минуте, то как тут не расстраиваться. С выходом Серхио Агуэро игра соперника стала разнообразнее, а мы стали хуже защищаться. Если бы до начала группового этапа мне сказали, что после трех игр у нас будет семь очков, я был бы доволен. Но когда ведешь до 83-й минуты, то, учитывая, как все могло сложиться, я считаю, что мы потеряли два очка. Робби Кин, Стивен Джеррард и Хаби Алонсо устали, поэтому мы попытались использовать свежих игроков. Заменив их, мы хотели защитить их. У Робби небольшая проблема с мышцей. С Джеррардом все в порядке, он просто вымотан. Алонсо ушиб колено.