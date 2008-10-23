ЦСКА стартовал в баскетбольной Евролиге с разгрома «Армани Джинс»

Московский ЦСКА начал защиту титула чемпионов баскетбольной Евролиги с уверенной победы над итальянским клубом "Армани Джинс", который так и не смог оказать армейской команде достойного сопротивления, сообщает NEWSru.com. Стартовый матч группы D, состоявшийся в среду в столичном УСК ЦСКА, завершился со счетом 90:64 (22:9, 27:18, 17:16, 24:21). Подопечные Этторе Мессины выиграли каждую из четырех четвертей, к большому перерыву хозяева вели с перевесом "+22". Самым результативным в составе ЦСКА стал Траджан Лэнгдон, набравший 18 очков. Джон Роберт Холден к 13 очкам добавил 5 результативных передач. Следующий матч в Евролиге ЦСКА проведет 29 октября в гостях с греческим "Панионисом". Напомним, что последние несколько лет армейский клуб неизменно выходил в "Финал четырех", а в 2006 и 2008 годах становился победителем Евролиги.