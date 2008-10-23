Езерский: Уход Луческу на меня не давит

23 октября 2008, 10:13

В студии к тому времени находились: ведущий Андрей Малиновский, приглашенный эксперт Йожеф Сабо и Сергей Коновалов, тренер академии «Динамо», передает «Спорт.com.ua». - Спасибо, что вы пригласили меня. Очень приятно встретить здесь давнишних знакомых. С Йожефом Сабо мы сотрудничали в сборной. Именно он вызвал меня впервые в сборную в свое время, за что я ему благодарен. Я был еще молодым игроком львовских «Карпат» и сделал благодаря этому вызову в сборную большой шаг вперед. С Сергеем же мы играли вместе за «Динамо» и за «Днепр». - Ты был на стадионе, смотрел эту игру. Твои ощущения? - Перед нами стоит задача – выйти из группы. Понятно, что в домашних поединках мы обязаны брать максимум очков. Главный тренер дал в предматчевой установке задание – агрессивно начать поединок, а по ходу матча – диктовать свои условия. На мой взгляд, не вышло игры, которую ждали болельщики и главный тренер. Очевидно, тренер «Спортинга» хорошо изучил «Шахтер». Они постарались навязать свою игру. Им это удалось. - Чего не хватило Шахтеру? - Прежде всего, «Спортинг» не дал «Шахтеру» сыграть в его игру – в частности, выходить из обороны через контроль мяча. И в сегодняшнем матче, и во встречах в чемпионате Украины мы часто имеем несколько голевых моментов, в результате которых хотелось бы открывать счет первыми. И в психологическом плане мы бы лучше себя чувствовали. А вышло так, что у «Спортинга» было два момента, и они выжали максимум: во втором моменте забили мяч. «Спортинг» с самого начала играл организованно. И компактно. А это, как говорил Йожеф Йожефович, признак хорошей европейской команды. Когда ты попадаешь в этот «коридор», у тебя остается очень мало времени на принятие решений. «Спортинг» показал именно такой футбол. Мы, наверное, играли слишком широко и растянуто. И возможно, мы проигрывали всю борьбу, все подборы. А кто проигрывает борьбу, тот не владеет мячом. - Сказывается ли на психологии футболистов и тренера понимание того, что, возможно, зимой Мирча Луческу уйдет с поста главного тренера? - Мы прежде всего футболисты, которые обязаны выполнять свою работу. У нас есть главный тренер, а мы должны выполнять те задания, которые он дает. Все люди разные. Возможно, на кого-то и давит неопределенность: останется ли главный тренер или нет. Мое мнение, у нас игроки достаточно квалифицированные и они должны отодвинуть все подобные разговоры в сторону. Потому что это футбольная жизнь. Сегодня работает один тренер, завтра – другой. Сегодня ты играешь за одну команду. Завтра – за другую. Главное – выполнять то, что говорит главный тренер. Сегодня, к сожалению, мы не смогли выполнить установку тренера. - Скажи, Володя (вопрос Йожефа Сабо), предупреждал ли вас тренер о том, что, возможно, «Спортинг» тоже начнет играть агрессивно, будет много атаковать, не отсиживаться в обороне, сражаться за центр поля... Ведь так и произошло. В результате защитники оказались не готовы и перешли на длинные забросы и пасы назад вратарю... - Думаю, тем и отличается квалифицированная команда, что она может менять по ходу игры тактические задумки. Она должна знать, что нужно делать, когда ее прессингуют и не дают контролировать мяч. Поэтому подобные вопросы лучше задать тренеру. Я не знаю, о чем говорилось в перерыве в раздевалке. Но, по моему мнению, наши ребята оказались не готовы к тому, что их будут прессинговать и играть против них с большой агрессией. Поэтому мы сбились на длинные передачи и проигрывали борьбу. - Весь первый тайм (вступает Сергей Коновалов) так и происходило. Как только крайние защитники получали мяч, тут же португальцы их прессинговали и заставляли быстрее избавляться от мяча. Либо длинные передачи вперед, где ни Морено, ни Брандау не могли толком зацепиться за мяч... - Еще раз подчеркну (продолжает Владимир Езерский), что, вероятно, они нас хорошо изучили и заставили играть не в наш футбол. И им это удалось. - Насколько я знаю (подхватывает Йожеф Сабо), «Шахтер» с его полузащитой всегда выигрывал центр поля. Сегодня проиграл. Кроме того, в те моменты, когда верх выигрывали Морено или Брандау, подбор мяча обязательно оставался за соперником. Неужели нельзя было оговорить это до начала матча? Если будут длинные передачи, значит, кто-то обязан выдвигаться вперед, чтобы выигрывать подбор. - Выскажу такую мысль (возвращает нить разговора в свои руки Владимир Езерский). В чемпионате Украины мы играем с командами, которые заведомо садятся на свою половину поля. Мы больше контролируем мяч и играем не так, как сегодня. А когда понадобилось выйти и сыграть в Лиге чемпионов, то есть показать себя на более высоком уровне, мы не смогли этого сделать. - Взять, к примеру, «Барселону» (продолжает Сабо). Идет вбрасывание аута. Нужно разобрать футболистов соперника, заставить вбросить аут не вперед, а назад. А они стали и смотрят. Поэтому получили первый гол, за ним и второй. И проиграли почти выигранную игру. Вопрос ведущего Владимиру Езерскому: В чем была ошибка защитников, позволивших забить гол? Во время стандартов каждый игрок обязан играть с опекаемым соперником до конца. Пока мяч не выйдет за пределы поля или угроза будет ликвидирована. В данном эпизоде все смотрели на мяч и никто не смотрел на футболистов. Хюбшман должен был выдавливать Дерлея из штрафной (завершает Сабо), а вместо этого попытался оббежать его и выбить мяч. Вот Дерлей и сбросил мяч пяткой на Лидсона. Один игрок выдавливает сзади. А уже второй должен подбежать и отобрать мяч.

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