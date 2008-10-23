Измайлов: «Шахтер» может играть лучше

Несмотря на победу, игроки лиссабонского «Спортинга» после матча были весьма сдержанны в своих эмоциях и общались с журналистами уравновешенно, сообщает «Спорт.com.ua». Марат Измайлов, полузащитник «Спортинга»: — Марат, прокомментируйте, пожалуйста, сегодняшнюю игру. — Вы сами все видели. Самое главное, что нам удалось выиграть у «Шахтера». Я доволен результатом, а вот игрой — не очень. — Вы ожидали, что сегодня выиграете? — Мы на это надеялись. — Поделитесь, пожалуйста, впечатлениями об игре ваших сегодняшних соперников. — Считаю, что «Шахтер» может играть сильнее. И «Спортинг», кстати, тоже. — Можно ли уже сейчас говорить, что «Спортинг» вышел в 1/8 финала Лиги чемпионов? — Нет, у нас впереди еще три важнейших игры. Пока ничего не ясно. Лиедсон, нападающий «Спортинга»: — Ваш гол стал решающим в сегодняшнем матче. Что вы чувствуете? — Я очень рад, что мне удалось сегодня отметиться голом. Но мы достигли победы, прежде всего, благодаря слаженным действиям всех игроков без исключения. Каждый из нас показал сегодня довольно неплохую игру. Теперь нужно так же сыграть в Лиссабоне. Абел, защитник «Спортинга»: — Сегодня зрители увидели на поле много борьбы. За счет чего в итоге «Спортингу» удалось победить «Шахтер»? — Вы правы, сегодня была очень трудная игра. «Спортинг» сыграл слаженно, прежде всего, в обороне. В итоге нам удалось победить, и эта победа очень для нас важна, потому что «Шахтер» — команда очень высокого уровня. — Что для вас стало самым сложным сегодня? — В первую очередь то, что мы играли вдали от дома. Также было довольно прохладно. Но нам, несмотря ни на что, удалось победить. Мы счастливы. Фабио Рошембак, полузащитник «Спортинга»: — Сегодня игра была очень тяжелой и победа в Донецке для нас очень важна. Нам удалось забить гол, после чего мы полностью сосредоточились на игре в обороне. — Чего вы ждете от предстоящей игры в Лиссабоне против донецкого «Шахтера»? — Этот матч будет не менее сложным и очень ответственным для нас. Нужно готовиться к нему уже сейчас.