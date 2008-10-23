Мейвезер может вернуться на ринг

В боксерском мире ширятся слухе о возвращении Флойда Мейвезера-младшего на профессиональный ринг. Боксер объявил о своем уходе всего 138 дней назад и пока что не изъявлял желания вернуться, да и его окружение утверждает, что об этом речи не идет, отмечает «Спорт.com.ua». Тем не менее, Boxingscene.com утверждает, что мировой финансовый кризис ударил и по карману боксера. Источник сообщает, что недвижимость, которой владеет Мейвезер, подешевела на 30 процентов с прошлого года, не лучше обстоят дела и с акциями спортсмена. Кроме того, в августе из дома Флойда в Лас-Вегасе грабители вынесли драгоценностей на 7 миллионов долларов. В общем, поговаривают, что все это может вынудить боксера, который не скрывает любовь к роскоши, вернуться. Масла в огонь подлил и Оскар Де Ла Хойя. «Я слышал, Флойду очень нужны деньги», - сказал он.