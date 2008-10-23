Моуринью: Моментов у нас было хоть отбавляй

Тренера миланского «Интера» Жозе Моуринью после матча Лиги чемпионов с кипрским «Анортосисом» заявил, что его не обеспокоит минимальный счет в этом поединке. «Игру не назовешь выдающейся, но я доволен своими парнями. Мы держали ход матча под контролем. Тольдо пришлось сделать лишь один сейв. Меня не волнует, что мы забили всего один мяч, потому что моментов у нас было хоть отбавляй. Невозможно всегда показывать безупречную игру, но мне понравился настрой моих подопечных. Нам были нужны три очка, и мы их набрали. Теперь наше положение в группе стало гораздо более комфортным», – цитирует Моуринью «Газета.Ru».