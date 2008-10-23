Марадона прилетел в Тбилиси на ветеранский матч

Звезда мирового футбола Диего Марадона прилетел в Тбилиси, чтобы провести матч с грузинскими ветеранами, сообщает «РИА«Новости». Выйдя из аэропорта, в окружении охраны Марадона направился мимо толпы журналистов к автобусу. Заняв место в середине автобуса и закурив, Диего приоткрыл окно у водительского кресла и поприветствовал встречавших. Десять минут Марадона раздавал автографы, а затем снова ушел в салон автобуса и вместе с другими аргентинскими гостями уехал в гостиницу «Шератон». 25 октября на стадионе имени Бориса Паичадзе в Тбилиси состоится матч с участием друзей Марадоны и сборной ветеранов Грузии. До этого знаменитый футболист ознакомится с достопримечательностями Тбилиси, планируется его посещение черноморского города Батуми.