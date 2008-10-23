Сколари: Если бы «Рома» забила первой - могла выиграть

Главная мысль пресс-конференции Фелипе Сколари после матча с Ромой была нехитрой. Приятно побеждать, когда игра идет, но еще приятнее, когда в матче столько сложностей. Команда Сколари провела шестой сухой матч подряд. Матч с Ромой выдался сложным, победный гол был забит лишь в конце игры после подачи углового, сообщает FOOTBALL.UA. "Очередная победа добавляет нам уверенности в себе, и это важно. Временами игра нам не давалась, но тактически футболисты сыграли безупречно", - сказал Сколари. "Матч был не очень красивым, но, думаю, из просмотра матча зрители поняли, что футболисты сыграли хорошо. Я и Спаллетти выпустили своих футболистов на поле, чтобы они выиграли сегодняшний матч. Если бы Рома забила первой, они могли бы и победить". "Да, матч не был красивым, но и мы, и Рома сыграли хорошо". "Рома придерживалась своей обычной тактике, согласно которой Тотти играет как в полузащите, так и в атаке. Сколари объяснил, что изучал манеру игры соперника и считает ее разнообразной. "Рома не только защищается. Она играет в футбол. В каждом матче, который я просмотрел, они не только защищались, но и атаковали. При этом у них нет одного нападающего, эдакого девятого номера, который все время стоит в штрафной".