Геретс: Лига чемпионов для нас закончилась

Наставник Марселя Эрик Геретс был категоричен после поражения своей команды от ПСВ. "Надо оставаться реалистами. Лига чемпионов в нынешнем сезоне для нас завершилась", - заявил Геретс в интервью, передает FOOTBALL.UA. "Я не могу понять игры команды во втором тайме. Это непостижимо. Между двумя таймами была просто огромная разница в свежести, характере. ПСВ был лучше на протяжении всей игры. Они полностью перекрыли центр, а фланги мы использовали почему-то редко". "Теперь нам нужно постараться переиграть ПСВ с более крупным счетом у себя на поле, дабы иметь преимущество в борьбе за место в Кубке УЕФА".