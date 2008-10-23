Агирре удовлетворен итогом

Наставник Атлетико заявил, что он вполне доволен итоговым результатом в матче с Ливерпулем, учитывая сценарий поединка на Висенте Кальдероне, где по его мнению, красно-белые смотрелись получше во второй половине, сообщает FOOTBALL.UA. "Конечно, хочется выигрывать все матчи, но и этот результат меня вполне устраивает. Однако лишь в конце группового этапа мы сможем окончательно узнать, хороша эта ничья или нет", - заявил Агирре. "Во время перерыва мы поговорили о том, насколько нам важно не проиграть в этом поединке. Во втором тайме команда была более решительной и уверенной в себе", - продолжал мексиканский специалист. Относительно отсутствия Агуэро в стартовом составе поединка, Агирре сказал следующее: "Иногда он выглядит очень уставшим. К тому же, имея в запасе такого футболиста, как Кун, чувствуешь себя несколько уверенней и готовым в любой момент вытащить из рукава джокера. Но в силу его физической формы я пока что собираюсь немного дозировать его появления на поле".