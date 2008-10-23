«Сокол» победил главного конкурента

В среду, 22 октября, в Броварах киевский хоккейный клуб Сокол одержал очередную победу в открытом чемпионате России среди команд Высшей лиги. На этот раз были обыграны Крылья Советов из Москвы. Московские хоккеисты резво начали матч, поведя в счете уже в дебюте поединка. Однако на первый перерыв хоккеисты пошли при ничейном счете - 1:1, сообщает «Корреспондент». Во второй трети Сокол в упорной борьбе добыл преимущество в одну шайбу, перед последним периодом счет на табло был 4:3 в пользу киевской команды. Ну а в заключительной двадцатиминутке киевские хоккеисты не позволили "крылышкам" отыграться, забив при этом сами. Окончательный итог встречи - 5:3. В прошлом сезоне команды встречались четыре раза. Если в Киеве Сокол и Крылья Советов обменялись разгромными победами (1:6 и 7:1), то в Москве дважды был сильнее именно российский клуб. Сокол продолжает лидировать в Западном дивизионе, имея равное количество очков с ХК Дмитров, хотя последний имеет игру в запасе. Крылья Советов занимают третью позицию, уступая Соколу семь очков.