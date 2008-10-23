Бывший тренер «Алании» приговорен к двум годам тюрьмы

Бывший главный тренер владикавказского футбольного клуба "Алания" француз Ролан Курбис приговорен к двум годам тюремного заключения за махинации с трансферами игроков французского "Марселя" в конце 1990-х годов. Об этом сообщает «Лента.ru». В настоящее время Курбис занимает пост главного тренера клуба "Монпелье". К 10 месяцам тюрьмы также приговорен сообщник Курбиса Робер Луи-Дрейфус, занимавший в конце 1990-х годов должность президента "Марселя". В 2006 году суд Марселя приговорил Курбиса к трем годам лишения свободы и штрафу в 375 тысяч евро. Также Курбису было запрещено работать в структуре любого футбольного клуба в течение пяти лет. Курбис подал апелляцию, и исполнение наказания было отложено. В апреле 2007 года наставник возглавил "Монпелье". За свою тренерскую карьеру Курбис работал с несколькими французскими клубами (в частности, с "Марселем", "Бордо" и "Лансом"), а в январе 2004 года возглавил владикавказскую "Аланию". В октябре 2004 года руководство "Алании" отправило Курбиса в отставку.