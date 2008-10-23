За Богуша радуется Жук и вся команда

Когда диктор по стадиону на матче минувшего тура в Полтаве объявил фамилию голкипера запорожского «Металлурга», признаюсь, немного заволновался. Еще бы -- место в воротах запорожан занял дебютант, доселе не игравший на высоком уровне. А тут -- поединок с очень неудобным соперником, да еще и соседом по турнирной таблице, на его поле, передает «Спорт.com.ua». Игра продемонстрировала, что все опасения журналистов и болельщиков оказались напрасными. 22-летний страж ворот «Металлурга» Владимир ЖУК сыграл спокойно и уверенно, как будто бы таких матчей у него в багаже уже не один десяток. -- Володя, когда стало известно, что выйдешь в стартовом составе, поволноваться пришлось? -- Если честно, то практически нет. Узнал, что выйду в основном составе утром в день игры, волнение было, но благодаря поддержке и пониманию со стороны ребят и тренерского штаба особо не нервничал. А когда вышел на разминку и освоился, успокоился окончательно. Уверенность еще больше окрепла после того, как первый раз в игре поймал мяч на выходе после флангового навеса. Дальше уже все пошло своим чередом. -- Сложно было в концовке, когда «Ворскла» пошла вперед большими силами? -- Силы были, желание играть меня не покидало. Времени на размышления особо и не было -- старался следить за ходом событий и своевременно реагировать на удары. Хотя особой разницы между первыми и последними отрезками игры не заметил. На протяжении всего матча подсказывал защитникам, как, впрочем, и они мне. Никаких проблем у нас со взаимопонимаем не возникало. -- Эпизод с пропущенным мячом уже анализировал? -- Конечно. Сачко выскочил со мной один на один, время подготовить удар у него было. Я вышел ему навстречу, первый удар отбил. И, честно говоря, подумал, что нападающий пойдет меня обыгрывать вправо, сделал движение, а он убрал мяч под себя, оставив не у дел меня и Володю Полевого... -- У тебя и нынешнего «Металлурга» все еще впереди. А как ты начинал свой путь в большом футболе? -- Как и многие мальчишки, играл в детском турнире на призы клуба «Кожаный мяч» в Шевченковском районе Запорожья. Там меня и заприметил тренер Алексей Корецкий, сам когда-то выступавший в никопольском «Колосе», ныне, к сожалению, уже покойный. Он-то и определил меня в ворота, да и мне самому сразу понравилось. Затем была школа запорожского «Торпедо» -- там я занимался у прекрасного тренера Анатолия Василеги, а в 13 лет перешел в «Металлург», в команду Николая Роздобудько и Александра Томаха-младшего. Закончил школу, подписал с клубом долгосрочный контракт. -- Фамилия Жук для запорожских голкиперов знаковая... -- Я понимаю, о чем вы. Многие об этом спрашивают, шутят, но мы с известным в прошлом вратарем «Металлурга» Виктором Жуком не родственники. Он долгое время работал с голкиперами первой команды клуба, а сейчас мы занимаемся под началом Олега Луткова. -- Кумиры среди вратарей у Владимира Жука есть? -- В детстве очень нравилось, как играет Эдвин ван дер Сар. Впечатляла пластика киперов итальянской школы. Сейчас какого-то одного кумира у меня нет. - Пример Станислава Богуша вдохновляет? -- Еще бы! Столько лет рядом работали, плечом к плечу. Очень рад за Стаса, как и вся наша команда и болельщики. -- Хотелось бы пойти по его стопам? -- Хотелось бы. Но я понимаю, чтобы добиться успеха и стабильно выступать на высоком уровне, нужно много и упорно трудиться.