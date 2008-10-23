Полузащитник «Локомотив» дисквалифицирован на два года

Полузащитник софийского «Локомотива» Николай Павлов дисквалифицирован на два года решением УЕФА, сообщает Reuters. Допинг-тест сданный Павловым после матча предварительного раунда Кубка УЕФА против сербского «Бораца» дал положительный результат на тестостерон. Наличие запрещенных веществ подтвердил и анализ пробы В. Решение УЕФА прокомментировал исполнительный директор «Локомотива» Иво Тонев. «Клуб наказан не будет, так как Павлов принимал лекарства без консультации с нашими врачами, – сказал Тонев. – Кроме того, наш футболист собирается подавать апелляцию».