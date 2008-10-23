Австарлийский теннисный центр назовут Патрик Рафтер

Новый теннисный центр в Брисбене будет назван именем знаменитого австралийского спортсмена Патрика Рафтера, двукратного победителя Открытого чемпионата США, сообщает «РИА«Новости». Центр, строительство которого обошлось примерно в $55млн, будет официально открыт в январе. Арена в 5,5 тысяч зрителей примет мужской и женский турниры Brisbane International - первые теннисные соревнования такого уровня, которые город проведет с 1994 года. Участие в турнире уже подтвердили Новак Джокович, Маркос Багдатис и Ана Иванович