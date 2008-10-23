Дон Кинг призвал нигерийцев поддержать Питера

Американский промоутер Дон Кинг заявил, что он по-прежнему верит в нигерийского супертяжеловеса Сэмюэла Питера и призвал нигерийцев поддержать своего соотечественника, который недавно потерял титул чемпиона WBC в супертяжелом весе в бою с Виталием Кличко, сообщает Allboxing.ru. По словам Кинга, он со своей стороны готов как можно скорее организовать Питеру поединок за чемпионский титул. «Я уверен в том, что Питер вернется, и я готов помочь ему, – сказал Кинг – Однако ему необходима поддержка все нигерийцев, включая президента Мусу Яр-Адуа, вице-президента Гудлака Джонатана и губернатора провинции Аква-Ибом Годсвилла Акпабио. Мы должны сплотиться и поддержать Питера, и я знаю, что он сможет вскоре получить еще один шанс на титульный бой, если мы приложим к этому свои усилия. Я редко сдаюсь, и я не сдамся в случае с Питером, потому что я знаю, что он имеет потенциал для того, чтобы править супертяжелым дивизионом. Сейчас нам всем необходимо обеспечить ему возможность провести следующий поединок в Нигерии».