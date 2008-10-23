Призёры итальянской «Формулы-3» сядут за руль «Феррари»

Команда «Формулы-1» «Феррари» уже сообщала, что чемпион итальянской «Формулы-3», кроме призовых, получит приглашение на тесты легендарной конюшни. Однако в среду было объявлено, что на тесты приедет не только победитель, но и обладатели второго-третьего места. Таким образом, в ноябре на тестах в Фьорано за руль болида «Феррари» сядут Мирко Бортолотти, Эдоардо Пископо и Сальваторе Чикателли, передает «Газета.Ru». «Для каждого поколения гонщиков, для всех, у кого есть страсть к гонкам, «Феррари» – это символ. Я надеюсь, что наша инициатива будет способствовать росту молодых талантов и возрождению автоспорта в нашей стране», – цитирует f1news президента «Феррари» Луку де Монтедземоло.