На Играх-2012 с допингом будут бороться по-особому

Организаторы лондонской Олимпиады заявили, что на Играх-2012 будут приняты беспрецедентные меры по выявлению случаев употребления запрещенных веществ. "Наши тестирования будут проводиться более разумно, чем это делалось когда-либо ранее. Идея состоит в том, что уделить максимум внимания тем странам, где зафиксированы наиболее частые случаи употребления запрещенных веществ, - заявил один из представителей антидопинговой службы оргкомитета Олимпиады-2010 Джонатан Харрис. - Я думаю нам необходимо сосредоточить тестирование на областях, представляющих наибольший риск, не отдавая предпочтение определенному виду спорта", сообщает «Спорт Экспресс».