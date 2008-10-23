Чэмберс: Я заслужил право на второй шанс

Британский спринтер Дуэйн Чэмберс намерен продолжать выступления и вернуться в сборную несмотря на то, что Национальный олимпийский комитет Великобритании пожизненно отстранила легкоатлета от участия в Играх. Примером в данном случае для 30-летнего спортсмена служит случай с Кристиной Охуруогу: будучи пожизненно решением НОК отстраненной от Олимпиад, она подала апелляцию в независимую комиссию по разрешению спортивных споров, члены которой единогласно приняли ее сторону. Это позволило ей выступить в Пекине, где она завоевала золото на дистанции в 400 метров, информирует «Спорт Экспресс». "Нужно бороться до конца. Оценивая ситуацию с Кристиной, которая после возвращения стала олимпийской чемпионкой и чемпионкой мира, я полагаю, что заслужил право на второй шанс, - заявил Чэмберс на пресс-конференции в Лондоне. - Я сделал ошибку, но теперь намерен все вернуть на свои места. Хочу вернуться на легкоатлетическую дорожку и надеюсь, что получу приглашение на участие в британских турнирах".