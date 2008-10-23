Тренер «Атлетико» жалуется на жизнь

Главный тренер мадридского "Атлетико" Хавьер Агирре после матча с "Ливерпулем" (1:1) дал пресс-конференцию, где объяснил закономерность этого результата и описал состояние дел в команде. "Ты хочешь побеждать и стремишься к победе в каждом матче, но в данных обстоятельствах я доволен результатом. Позже мы поймем, пошла эта ничья нам на пользу или нет. В перерыве мы продуктивно поговорили и прояснили несколько моментов. Мы сошлись на том, что жизненно важно не проиграть второй матч на своем поле, и во втором тайме мы стали играть чуть выше. Мы действовали гораздо лучше и активнее, чем в первой половине, когда мы совсем не попадали в ритм игры. Команда заиграла более убедительно и проявила больше веры в свои способности. У меня есть ощущение, что Серхио Агуэро не готов на сто процентов из-за усталости. Мы постараемся преодолеть это. Как профессионал я принимаю критику. Нормально, что после трех поражений подряд люди начинают задавать вопросы. Таков механизм футбола. У нас не ладятся дела в чемпионате, где-то не везет, и вполне естественно, что в такой ситуации все вопросы ко мне. Нужно всего три-четыре плохих результата, чтобы вокруг стали сомневаться", - приводит слова АгирреТеррикон.