КХЛ. Результаты матчей

Авангард – Динамо Рига – 2:3 (1:1, 0:1, 1:1) 0:1 – 12.16 М.Редлихс (Трибунцов) 1:1 – 19.59 Попов (Ягр, Свитов) 1:2 – 38.26 Новак (Хартиган), ГБ 2:2 – 44.30 Свитов (Клепиш, А.Попов) 2:3 – 49.13 А.Широков (Лавиньш) Вратари: Грэм – Наумов. Сибирь – Металлург Нк – 3:0 (2:0, 0:0, 1:0) 1:0 – 03.40 Лапин (Юшкевич, Миловзоров), ГБ 2:0 – 08.33 Скопинцев (Лапин, Тюрин), ГБ 3:0 – 59.27 Лапин (Миловзоров) Вратари: Лоусон – Соколов. Барыс – Динамо Москва – 5:4 Б (2:3, 0:1, 2:0, 0:0, 1:0) 1:0 – 05.56 Жайлауов (Рымарев, С.Гимаев) 1:1 – 11.33 Горошанский (Бадюков, Калюжный) 1:2 – 12.56 Пестушко (Вышедкевич, Рылов) 2:2 – 14.17 Глазачев 2:3 – 15.29 Пестушко (Вышедкевич) 2:4 – 29.52 Калюжный (Бадюков) 3:4 – 49.18 Спиридонов (Штумпел, Глазачев) 4:4 – 51.47 Спиридонов (Глазачев, Дэллман) 5:4 – ШБ Летовски Вратари: Кузнецов – Желобнюк. Лада – Локомотив – 2:3 (0:1, 1:1, 1:1) 0:1 – 09.39 Гуськов (Васильев), ГБ 1:1 – 32.27 Воробьев (Рачинский, Черников), ГБ 1:2 – 34.40 Руденко, ГБ 2:2 – 46.47 Пуяц (Петров) 2:3 – 49.39 Семин (Ткаченко, Руденко) Вратари: Кошечкин – Гайдученко. Химик – Динамо Минск – 1:3 (0:1, 1:1, 0:1) 0:1 – 01.08 Балмочных (Макрицкий) 0:2 – 26.52 Демагин (Мюир) 1:2 – 30.51 Шамолин (Камалетдинов, Зимин), ГБ 1:3 – 52.11 Балмочных (Курилин, Дудик) Вратари: Егоров – Костур. Северсталь – Спартак – 2:5 (1:1, 0:1, 1:3) 1:0 – 06.36 Якубов (Поперечный) 1:1 – 12.53 Ружичка (Радивоевич, Тарасов) 1:2 – 32.29 Тарасов (Ружичка, Радивоевич) 1:3 – 40.45 Радивоевич (Беркутов, Тарасов) 1:4 – 50.39 Рыбин (Уппер) 2:4 – 56.54 Поперечный 2:5 – 57.52 Радивоевич (Ружичка, Беркутов), ГБ Вратари: Станя (50.39-60.00 Вьюхин) – Прусек.