НБА. Результаты выставочных матчей

23 октября 2008, 11:25

Орландо – Мемфис – 101:90 (29:13, 24:20, 25:28, 23:29) ОРЛАНДО: Нельсон (8 + 7 передач + 3 перехвата), Петрюс (7), Льюис (22), Туркоглу (22 + 8 подборов), Дуайт Ховард (11 + 8 подборов + 3 перехвата) – старт; Реддик (15), А.Джонсон (2 + 6 передач), Гортат (2), Ли (5), Фойл (2), Б.Кук (5). МЕМФИС: Конли (13), О Джей Майо (10), Миличич (9), Росс (5), М. Газоль (4) – старт; Бакнер (4), Криттентон (11), Артур (18), Лоури (9 + 3 перехвата), Уоррик (6), Хаддади (1). Детройт – Кливленд – 97:79 (18:21, 22:19, 28:16, 29:23) ДЕТРОЙТ: Хэмилтон (15), Биллапс (6 + 7 передач), Принс (17), А.Джонсон (8 + 4 блок-шота), Р.Уоллес (7) – старт; Стаки (20), Макдайесс (8 + 7 подборов + 3 блок-шота), Максьелл (4), Аффлало (2), Херрманн (5), Сэмб (3), Экер (2), У.Байнэм (0). КЛИВЛЕНД: Д.Уэст (8), М.Уильямс (14), Б.Уоллес (4), Павлович (7), Илгаускас (4) – старт; Варежао (0), Гибсон (16), Зэрбияк (12), Джей Джей Хиксон (8), Кинси (6), Л.Райт (0). Нью-Джерси – Филадельфия – 100:118 (26:28, 24:34, 24:25, 26:31) НЬЮ-ДЖЕРСИ: Д.Харрис (13 + 6 передач + 3 перехвата), В.Картер (12), Цзяньлянь (16), Б.Симмонс (11 + 7 подборов), Б. Лопес (16 + 3 блок-шота) – старт; Эйгер (12), Даглас-Робертс (2), Р. Андерсон (11 + 9 подборов), Уильямс (2). ФИЛАДЕЛЬФИЯ: Л.Уильямс (18), Раш (12), Игудала (11), Брэнд (3), Спейтс (18 + 7 подборов) – старт; Айви (11), У.Грин (14 + 7 передач), Т.Янг (16), Р.Эванс (9 + 8 подборов), Маршалл (6). Миннесота – Чикаго – 75:85 (9:29, 29:20, 28:23, 9:13) МИННЕСОТА: Фой (12), М.Миллер (8), C. Brewer (2), Мэдсен (0), Э.Джефферсон (19 + 11 подборов) – старт; Маккэнтс (19), Лав (4), Карни (2), Ричард (3), Гомес (4), Олли (2 + 3 перехвата), Телфэйр (0), Кардинал (0), Эхерн (0). ЧИКАГО: Д. Роуз (17 + 6 передач), Хьюз (21 + 3 перехвата), Денг (10), Гуден (6), Грэй (2 + 10 подборов) – старт; Ноа (6 + 8 подборов + 3 перехвата), Сефолоша (4), Носьони (12), Хайнрич (7), Николс (0), Р. Пауэлл (0). Сан-Антонио – Вашингтон – 95:100 (22:30, 21:22, 23:27, 29:21) САН-АНТОНИО: Финли (7), Т.Паркер (10 + 6 передач), Данкан (20 + 8 подборов), Б.Боуэн (1), К.Томас (6) – старт; Удока (9 + 3 перехвата), Хейрстон (6), Фармер (12), С.Стаудмайр (3), Оберто (7), Толливер (9), Вон (3), Боннер (2), Р.Мэйсон (0). ВАШИНГТОН: Стивенсон (11), А.Дэниелз (4), К.Батлер (15 + 6 передач + 3 перехвата), Джэймисон (14), И.Томас (5) – старт; Блатч (6), Макгуайр (2), Макги (11), Янг (15), Диксон (4), Д.Браун (3), Печеров (6), Сонгайла (4). Клипперс – Портленд – 75:87 (14:18, 12:21, 23:22, 26:26) КЛИППЕРС: M. Taylor (6), Э. Гордон (8), Торнтон (16 + 8 подборов), Скиннер (6 + 7 подборов + 3 блок-шота), Каман (6 + 7 подборов) – старт; Мобли (12), П.Дэвис (6 + 9 подборов), Харт (4), Новак (9), Д. Джордан (2). ПОРТЛЕНД: Блэйк (6 + 6 передач + 3 перехвата), Рой (17 + 3 перехвата), Олдридж (9 + 3 перехвата), Н. Батум (5), Оден (12 + 13 подборов) – старт; Р. Фернандес (7 + 3 перехвата), Аутло (9), Фрай (6), Пжибилла (4 + 10 подборов), Дж. Бэйлесс (12), Диогу (0).

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