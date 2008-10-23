Евролига. Женщины. Результаты игр

Группа А ВИСЛА Польша – БУРЖ Франция – 66:78 (20:25, 21:15, 15:15, 10:23) БЕШИКТАШ Турция – ПЕЧ Венгрия – 84:82 ОТ (13:17, 26:18, 11:17, 24:22, 10:8) АВЕНИДА Испания – НАДЕЖДА Россия – 77:74 (24:18, 15:22, 18:16, 20:18) АВЕНИДА: Уиллинхэм (21 + 9 подборов), Сноу (13), Де Мондт (12), Стампалия (12 + 7 подборов), Башко (10). НАДЕЖДА: Овчаренко (25), Кристон (18 + 6 передач), Тамане (14), Веремеенко (8 + 9 подборов). Положение команд: Бурж – 2-0, Печ – 1-1, Висла – 1-1, Бешикташ – 1-1, Авенида – 1-1, Надежда – 0-2. Группа В ЛИЛЛЬ Франция – ГАМБРИНУС Чехия – 63:67 (21:17, 8:19, 17:13, 17:18) ТТТ-РИГА Латвия – ЦСКА Россия – 48:89 (9:27, 18:17, 6:22, 15:23) ТТТ: Карсон (12), Троина (9). ЦСКА: Воутерс (19 + 6 подборов), Дуглас (17), Степанова (9 + 4 блок-шота), Корстин (9 + 6 подборов), Хэммон (7 + 6 подборов + 7 передач + 4 перехвата). ВЕНЕЦИЯ Италия – ШОПРОН Венгрия – 70:59 (16:19, 19:22, 17:9, 18:9) Положение команд: ЦСКА – 2-0, Венеция – 2-0, Шопрон – 1-1, Гамбринус – 1-1, ТТТ-Рига – 0-2, Лилль – 0-2. Группа С УСК Чехия – РОС-КАСАРЕС Испания – 87:72 (20:20, 16:18, 24:13, 27:21) ШИБЕНИК Хорватия – ВАЛАНСЬЕН Франция – 79:70 (31:19, 29:17, 14:15, 5:19) ГДЫНЯ Польша – УГМК Россия – 23 октября, 19.30 Положение команд: УГМК – 1-0, Рос-Касарес – 1-1, Валансьен – 1-1, УСК – 1-1, Шибеник – 1-1, Гдыня – 0-1. Группа D КОШИЦЕ Словакия – ФЕНРБАХЧЕ Турция – 76:68 (19:24, 13:9, 23:18, 21:17) ТЕО Литва – СПАРТАК Мособласть Россия – 72:64 (24:13, 19:12, 12:14, 17:25) ТЕО: Лэнгхорн (23 + 12 подборов), Стреймиките (15 + 7 подборов + 3 передачи), Стаугайтиене (13 + 6 подборов). СПАРТАК: Фаулс (24 + 11 подборов), Таурази (18 + 6 подборов), Берд (8 + 4 передачи + 7 перехватов). ФАМИЛА Италия – МОНПЕЛЬЕ Франция – 81:76 (15:15, 21:22, 18:16, 27:23) Положение команд: Кошице – 2-0, Спартак – 1-1, Фенербахче – 1-1, ТЕО – 1-1, Фамила – 1-1, Монпелье – 0-2.