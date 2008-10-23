Брюс жалеет, что сразу не купил Заки

Тренер Уигана Стив Брюс признал, что жалеет о том, что сразу не выкупил контракт египтянина Амра Заки, за которого в конце сезона ему придется серьезно побороться, сообщает FOOTBALL.UA. Заки просто фантастически стартовал в Премьер-Лиге и сейчас возглавляет список бомбардиров с семью голами. 25-летний игрок находится в Уигане на правах аренды из египетского клуба Замалек. Брюс признал, что ему предлагали выкупить Заки за сумму в районе 7.25 миллионов фунтов, однако тренер решил не рисковать. "Сейчас все хотят этого парня. Но правда в том, что, прежде всего, до июня он будет в аренде у нас, и это факт," заявил Брюс в интервью The Guardian. "В ближайшее время мы попытаемся провести переговоры с Замалеком и сделаем все, что в наших силах, чтобы он здесь остался. В Замалеке надеялись, что он сыграет хорошо, поэтому и приняли предложение об аренде. Ведь чем лучше он играет, тем больше можно выручить денег. "Сейчас он наш игрок, так что мы в лучшем положении. Пока нам ни в чем не отказали. Но еще не ясно, сможем ли мы договориться с Замалеком о цене. Конечно, сейчас я думаю, что стоило бы его выкупить сразу. Но у нас все еще есть шанс и это главное."