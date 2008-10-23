Лаурсен комментирует слухи о Бекхэме

Экс-игрок Милана Мартин Лаурсен, заявил, что не удивлен интересом россо-нери к персоне Бекхэма. Напомним, что вчера вице-президент Милана Адриано Галлиани сообщил, что Милан надеется взять полузащитника сборной Англии в аренду во время зимнего трансферного окна, передает FOOTBALL.UA. Лаурсен, который выступал за Милан с 2001-го по 2004-й год, считает, что Дэвид до сих пор является игроком высочайшего уровня, и ему есть, что показать в чемпионате Италии. "Для меня это не сюрприз", - говорит защитник Астон Виллы. "Понятно, что Бекхэм хочет вернуться в Европу, а Милан всегда любил игроков с именем. Вспомните Ривалдо, Роналдо, Роналдиньо. Россо-нери нужны не только высококлассные игроки, но и игроки очень популярные. Бекхэм до сих пор играет за сборную, у него много амбиций, а так как в Милане много звездных игроков, Дэвид не будет в центре внимания. Поэтому я считаю, что это будет хорошее приобретение".