Моуриньо: Анортосис хотел отсидеться и выждать

Жозе Моуриньо комментирует минимальную победу своей команды над Анортосисом, отмечает FOOTBALL.UA. После феерической победы миланцев над Ромой в субботу, многие ожидали продолжения банкета против Анортосиса. Однако получилось иначе. "Согласен, мы не отличались производительностью в этом поединке, но наше место в группе и количество набранных очков нас вполне удовлетворяет", - сказал португалец. "Некоторые команды получают возможность много забить, когда противник играет в более-менее открытый футбол. Как например Барселона с Базелем или Арсенал с Фенербахче. Я восхищен работой Темури Кецбая, но сегодня они приехали, чтобы отсидеться и выждать в обороне. Только в последние десять минут соперник старался поменять подход". "И, поверьте, это не критика, а констатация". Интер уже практически вышел в плей-офф турнира, набрав семь очков в трех поединках. "Считаю, что настоящая Лига чемпионов начинается с матчей на вылет. В групповом этапе бывают некоторые неожиданности, но все сильнейшие зачастую проходят в 1/8 финала".