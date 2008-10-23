Сачко: Я ведь в душе молодой

23 октября 2008, 11:31

Василию Сачко не понадобилось много времени на адаптацию в Ворскле, передает FOOTBALL.UA. - Василий, как думаешь, почему твоей команде не удалось сломить сопротивление запорожан? - Начнем с того, что металлурги - не мальчики для битья. Не зря они находятся в верхней части турнирной таблицы. Однако могу сказать с уверенностью, что все игроки Ворсклы - и те, что были на поле, и те, что сидели на скамейке запасных - хотели добиться максимального результата. Но в футболе бывает такое, что мяч не хочет идти в ворота. Иначе, кроме как нефартом, это не назовешь. - После голевой засухи в Кривбассе, в Ворскле у тебя словно открылось второе дыхание. На твоем счету уже четыре результативных действия - два гола и две результативные передачи... - Думаю, что это просто совпадение. Выступая за криворожан, я также полностью отдавался игре. Я рад, что часть моей карьеры прошла в этом клубе. Там я почерпнул много нового. Я благодарен и футболистам, с которыми выходил на поле, и тренерскому штабу за время, проведенное в Кривом Роге. Что же касается голевой засухи, то на это влияет много факторов. Но это все в прошлом. Сейчас все мои мысли связаны с Ворсклой, с моим новым коллективом, где я хотел бы оставить хороший след. Тем более что у клуба большие амбиции, хороший тренер. Так что остается только работать и получать от этого удовольствие. - Раньше ты с Николаем Павловым пересекался? - Да нет. Но об этом человеке и специалисте я знаю достаточно много. Мне много рассказывали о его работе в Ильичевце. Я рад, что моя футбольная судьба сложилась таким образом, что сейчас я в Ворскле под началом Николая Петровича. - Многие называют ворсклян возмутителями спокойствия в Премьер-лиге. За счет чего команде удается не только держаться в верхней части турнирной таблице, но и показывать при этом зрелищную игру? - Я думаю, это не случайно, поскольку мы много работаем, много времени уделяем тактике. Самое главное, что каждый футболист Ворсклы выходит на поле и знает, что от него требуется, а это, скажу я вам, немаловажный фактор в достижении положительного результата. - Ты уже полностью освоился в новом коллективе - или еще необходимо какое-то время для того, чтобы адаптироваться? - Здесь до такой степени все поставлено на профессиональные рельсы, что много времени на адаптацию не нужно. В Полтаве здоровая рабочая атмосфера. Здесь созданы все условия для работы. Руководство клуба делает все возможное, чтобы футболисты были сконцентрированы только на игре. Меня хорошо приняли в команде, тренер доверяет, поэтому остальное - за мной. - Помнишь свой последний гол в футболке Кривбасса? - Так сразу и не скажешь. - Он был забит в ворота Ворсклы. - Да, было такое в Кривом Роге. А в позапрошлом чемпионате я и в Полтаве забивал. Вот такие совпадения бывают в футболе. - На какой срок рассчитан твой контракт с ворсклянами? - У меня пока соглашение до окончания первой части сезона. А там уже будут решать, оставлять меня в команде или нет. - Василий, тебе уже 33 года. Возраст, скажем так, не самый юный... - Я понял, на что вы намекаете. Карьеру футболиста я пока заканчивать на собираюсь, поскольку чувствую в себе силы выступать на высоком уровне. Сколько это будет продолжаться, сказать трудно. Я ведь в душе молодой. - В разное время ты выступал за четыре команды - Таврию, Волынь, Кривбасс и Ворсклу. Пребывание в какой из них тебе запомнилось больше всего? - Мне кажется, еще рано об этом говорить. Разве что после окончания карьеры. К примеру, в Ворскле я ведь без году неделя... Да, можно сейчас вспомнить Волынь, в которой я состоялся как профессиональный футболист. Одно могу сказать - где бы я ни играл, это всегда приносило мне пользу. Сейчас я игрок Ворсклы, команды, в которой видна перспектива, поэтому мне доставляет огромное удовольствие здесь выступать.

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