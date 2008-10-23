Нигерия отказалась от проведения молодежного мундиаля

Правительство Нигерии в среду объявило, что государство не сможет провести финальную часть ЧМ-2009 года среди 17-летних из-за мирового финансового кризиса, передает FOOTBALL.UA. Комитет по организации турнира потребовал 324 миллионов долларов на его проведение. Но правительство Нигерии назвала эту сумму слишком большой для страны, и отвергла возможность проведения чемпионата мира в стране. "Совершенно ясно, что с учетом нынешнего финансового кризиса, правительство не сможет в одиночку нести все расходы. Нам нужно правильно определиться с приоритетами", - заявил министр Джон Одей. ФИФА предоставила разрешение Нигерии проводить ЧМ-2009 (U-17) в ноябре следующего года, еще три года назад. Теперь хозяин турнира определится в первых числах января.