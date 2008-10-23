Измайлов: Пока ничего не ясно

Игроки португальского Спортинга прокомментировали результат матча с Шахтером в рамках третьего раунда группового этапа Лиги Чемпионов. По словам Марата Измайлова, игроки португальской команды были не уверены в своей победе, но надеялись на позитивный результат матча в Донецке, передает «Корреспондент». Полузащитник Спортинга отметил: "Самое главное, что нам удалось выиграть у Шахтера. Я доволен результатом, а вот игрой - не очень". "Я очень рад, что мне удалось сегодня отметиться голом, – не скрывал своих эмоций автор единственного гола в матче Лиедсон. - Но мы достигли победы, прежде всего, благодаря слаженным действиям всех игроков без исключения. Каждый из нас показал сегодня довольно неплохую игру. Теперь нужно так же сыграть в Лиссабоне". Фабио Рошембак, полузащитник португальской команды, сказал, что игра в Донецке была очень тяжелой, но расслабляться пока рано: "Матч в Лиссабоне будет не менее сложным и очень ответственным для нас. Нужно готовиться к нему уже сейчас". Матч третьего тура группового турнира Лиги Чемпионов, в котором донецкий Шахтер принимал лиссабонский Спортинг, завершился минимальной победой гостей - 1:0. Гол на счету несостоявшегося киевского динамовца Лиедсона.