Дуляй: Кроме нас самих нам никто не поможет

Игроки Шахтера рассказали о матче со Спортингом в рамках третьего раунда группового этапа Лиги Чемпионов. Игор Дуляй остался недоволен результатом: "Сейчас, сразу после игры, мне трудно сказать, почему мы проиграли. Был план на игру, команда старалась его выполнять, и я бы не сказал, что Шахтер выглядел хуже Спортинга. Но вы сами все видели, мы не смогли сыграть так, как должны были", сообщает «Корреспондент». По поводу ответной игры игрок Шахтера отметил, что отчаиваться еще рано: "Чтобы выйти из трудной ситуации, необходимо что-то делать. Кроме нас самих нам никто не поможет". Дарио Срна ответственными за проигрыш считает только свою команду: "В этом матче мы создали больше голевых моментов, чем наш соперник. Старались максимально внимательно играть в обороне, тем не менее, снова проиграли. В своих неудачах виноваты только мы сами". Уверенность в позитивном результате в ответном матче продемонстрировал Томаш Хюбшман: "Это футбол, и порой он не логичен. Поверьте, мы не собираемся опускать руки, мы сделаем все, чтобы выполнить задачу выхода из группы. У нас еще одна игра с этой командой и мы должны показать, что сильней". Матч третьего тура группового турнира Лиги Чемпионов, в котором донецкий Шахтер принимал лиссабонский Спортинг, завершился минимальной победой гостей - 1:0. Гол на счету несостоявшегося киевского динамовца Лиедсона.