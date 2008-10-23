Травма Майданы оказалась несерьёзной

Полузащитник «Спартака» Кристиан Майдана, возможно, пропустит субботний матч 26-го тура РФПЛ против «Терека». В предыдущей игре команды с «Сатурном» аргентинец получил травму и был вынужден покинуть поле. Как рассказал директор департамента по связям с общественностью и информационной политике столичного клуба Эдуард Нисенбойм, футболист отделался ушибом и в настоящее время тренируется по облегчённой программе. Решение об участии Майданы в поединке с «Тереком» будет принято в пятницу, сообщает Чемпионат.ру.