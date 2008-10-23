Юнин вернется на лед весной 2009 года

Российский конькобежец, бронзовый призер чемпионата мира-2007 в командной гонке Алексей Юнин, который в июне на сборе во Франции во время велотренировки получил тяжелую травму головы, восстанавливается – и уже весной 2009 года начнет участвовать в соревнованиях, заявил старший тренер мужской сборной России по конькобежному спорту в многоборье Вадим Саютин, отмечает «Газета.Ru». «Леша уже приступил к легким тренировкам, однако ближайшие соревнования он после такой тяжелой травмы точно пропустит, – приводит слова Саютина агентство «Весь спорт». – Сейчас речи о выступлениях даже не идет. Планируется, что стартовать Юнин начнет только весной. Надо понимать, что травма действительно была серьезной, и никто не давал и может дать гарантий, что Юнин вообще вернется в спорт. Но, зная характер Алексея, зная его огромное желание выступать, я думаю, у нас есть весомые основания надеяться уже весной увидеть его на соревновательном льду».