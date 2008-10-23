Тренер Мэриона Джонса и Тима Монтгомери приговорен к году домашнего ареста

Знаменитый американский тренер по легкой атлетике Тревор Грэм, наставник таких «звезд» легкой атлетики, как Мэриона Джонса, Тима Монтгомери и Джастина Гэтлина, приговорен судом города Лос-Анджелес к году домашнего ареста, сообщает ИТАР-ТАСС. Члены жюри присяжных признали Тревора виновным по всем пунктам обвинения. При этом федеральные прокуроры настаивали на десятимесячном тюремном заключении, однако наказание оказалось более мягким. Пять месяцев назад, 30 мая Грэм был признан судом виновным в даче ложных показаний по делу о допинге, а в июле пожизненно отстранен от тренерской работы. Обвинения против Грэма были выдвинуты в ходе расследования деятельности техасской фирмы «Балко», во главе которой стоял мексиканец Анхель Эредиа. Он контрабандой провозил в США из Мексики запрещенные стимулирующие препараты и продавал их американским легкоатлетам и их тренерам. Во время дачи показаний в 2004 году в штате Северная Каролина Тревор Грэм заявил, что он никогда не снабжал своих подопечных спортсменов препаратами, полученными у Анхеля Эредиа, что он никогда лично не встречался с этим торговцем допингом, и что в последний раз говорил с ним по телефону в 1997 году. Однако федеральным прокурорам удалось доказать суду связь Грэма и Эредиа.