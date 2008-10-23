Кецбая: Мы доказали, что можем играть на таком уровне

Несмотря на поражение своей команды от Интера наставник Анортосиса Темури Кецбая остался доволен игрой своей команды, передает FOOTBALL.UA. "Всегда трудно поздравлять игроков после поражения, но на этот раз я хочу сделать именно так. Интер - отличная команда. Но я рад, потому что мы играли хорошо и можем любому сопернику смотреть в глаза. Теперь мы должны усердно работать перед ответным матчем, но мы верим в свои силы, ибо доказали, что можем бороться на равных. Две оставшиеся нам домашние игры очень важны. Мы должны на глазах наших болельщиков набрать очки, которые нужны для выхода из группы". "Интер сыграл отменно и заслужил победу. На Кипре никогда не будет таких футболистов, как у Интера. Но главное - мы доказали, что можем играть на этом уровне. В этой группе у нас шесть сложных матчей. В данный момент у нас четыре очка, но этого может не хватить даже для того, чтобы занять третье место. Мы должны попытаться набрать как можно больше очков. А там посмотрим, к чему это нас приведет. Пока что мы хорошо провели три встречи, у нас хорошая команда. Спасибо всем болельщикам, которые поддерживают нас в этом году. Было очень приятно, что 2000 из них приехали сюда, в Милан".